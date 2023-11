Bando affitti Montopoli, il Comune stanzia 30mila euro: "Mancano risorse dal governo"

Contributo affitti. È stato pubblicato sul sito del Comune di Montopoli il bando per richiedere il contributo a integrazione dei canoni di locazione per le famiglie con disagio economico.

"In assenza di risorse governative, come amministrazione comunale abbiamo scelto comunque di garantire il sostegno alle famiglie – commenta la vicesindaca Linda Vanni con delega al sociale –. Abbiamo messo circa 30 mila euro, 5 mila li ha disposti la Regione Toscana, però anche il governo deve fare la sua parte ripristinando il fondo. La misura del contributo affitti è prioritaria, poiché va ad aiutare e sostenere le famiglie che si trovano a vivere in condizioni di difficoltà, perciò di fronte alla scelta del Governo di non rifinanziare il fondo statale previsto dalla legge, abbiamo ritenuto fondamentale trovare soluzioni differenti che ci permettessero di garantire il fondo affitti, con risorse proprie dell'ente e una parte della Regione Toscana. Il fondo affitti è un aiuto economico a chi si trova a pagare un affitto in un alloggio privato, una condizione comune a migliaia di persone. Famiglie che devono vedere garantito il loro diritto alla casa. E la nostra decisione di finanziare con risorse 'locali' questa misura va proprio in questa direzione. Un ulteriore sostegno alle famiglie, oltre a quelle previste dal servizio sociale, che va a rafforzare le politiche abitative".

I principali requisiti per presentare la domanda sono: residenza nel Comune di Montopoli in Val d'Arno nell’alloggio oggetto della richiesta, essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato e essere in possesso di un'attestazione Isee 2023 con valori Ise non superiore a 29.770.41 euro e Isee non superiore a 16.500 euro.

Le domande di richiesta contributi con i relativi allegati si presentano esclusivamente online entro il 5 dicembre.

I dettagli sui requisiti di partecipazione, i termini della graduatoria, gli importi dei contributi e altre informazioni sono riportati nel bando di partecipazione, pubblicato sul sito del Comune.