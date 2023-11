Camminata nel centro di Boccaccio con gli Amici dell'Hospice

"San Martino è il patrono delle Cure Palliative: l’11 novembre, infatti, si festeggia la giornata nazionale delle Cure Palliative. In questo giorno si celebra il gesto di un giovane soldato, Martino, il quale incontrando sulla sua strada un mendicante seminudo sfinito dalla stanchezza e dal freddo, decise di tagliare a metà il suo mantello per offrirglielo come ristoro. La tradizione narra che improvvisamente il tempo cambiò e l’aria si fece incredibilmente mite: da qui l’estate di San Martino. Da questo gesto risale, si racconta, l’origine delle cure palliative. Il termine palliativo deriva infatti dal latino pallium, ovvero mantello: il mantello di Martino che riscalda e dà pace e ristoro, simbolo delle cure palliative".

I nostri volontari e gli operatori dell'Hospice San Martino di Empoli sono impegnati a proteggere con il loro mantello invisibile tutti i malati inguaribili che necessitano di cura e assistenza, sia a domicilio sia in hospice.

Gli Amici dell'Hospice Onlus di Empoli hanno organizzato una camminata per il centro di Certaldo domenica 12 novembre. Appuntamento alle 9 in piazza Boccaccio.

L'associazione ogni anno sceglie di festeggiare questa giornata in uno dei 15 comuni del territorio Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. Dopo la benedizione dei volontari o del mantello da parte di Don Rolando Spinelli, parroco della propositura di Certaldo, la guida turistica Ilaria Antonini, amica dell'associazione e grande professionista, guiderà i partecipanti in questa avventura.

Il ricavato di questa giornata, grazie alle offerte dei presenti, sarà utilizzato interamente dall'associazione per sostenere il progetto della Pet-Therapy in Hospice.

Si ringraziano i negozianti di Certaldo che hanno sostenuto e diffuso l'iniziativa.

Fonte: Amici dell'Hospice Onlus