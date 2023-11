"Cara gentilezza ti scrivo": nel libro di Gaia Simonetti la lettera di Daniele, 10 anni

Con l’avvicinarsi della giornata mondiale della gentilezza, il 13 novembre, nasce un libro che dà voce alla lettera di un bambino alla gentilezza.

Daniele, un bambino di poco più di dieci anni della provincia di Firenze, prende carta e penna e scrive una lettera proprio alla gentilezza, che immagina come una giovane donna con le ali per volare e raggiungere tutto il mondo. Ha una parola per tutti e distribuisce sorrisi.

La sua lettera è un invito per farla tornare nella vita di ogni giorno. Le chiede, infatti, di “uscire dal suo nascondiglio perché non la vede più”.

La lettera del piccolo “scrittore” è contenuta in “Cara gentilezza ti scrivo”, il nuovo libro di Gaia Simonetti, giornalista fiorentina ed ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza edito da “I libri di Mompracem”.

Il testo diventa anche un confronto tra le generazioni, tra il mondo visto da un bambino, che ha ancora la speranza di ritrovare la gentilezza anche nei piccoli gesti, e la nonna, a cui, in segreto, leggerà la lettera.

Nascosta in un cassetto, verrà il giorno in cui la lettera uscirà allo scoperto e si legherà all’esistenza di altre persone.

La prefazione porta la firma di Riccardo Cucchi mentre l’introduzione è curata da Anna Astori, madre dell’indimenticato calciatore Davide Astori, che ricorda il figlio e la sua gentilezza, che “era la sua forza”. " Cara Gentilezza ti scrivo" sarà disponibile dalla seconda metà di novembre in libreria su piattaforme.

La prima presentazione è in programma al Jazz Bistrot di Firenze, domenica 19 novembre alle ore 11.