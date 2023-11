Commissario per la ricostruzione in Toscana, per il M5S Anna Marson è la figura ideale

A margine della seduta del Consiglio Regionale riguardo la Comunicazione della Giunta Regionale sulla devastazione causata dalla tempesta Ciaran, la Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha suggerito Anna Marson come candidata ideale per il ruolo di Commissario per la ricostruzione in Toscana. Galletti ha commentato: "Giani ha sostenuto la crescita tramite il cemento. Marson è il nome che può riscattare la Toscana dall’eccessivo consumo di suolo."

“Ritengo che la nomina di Giani come Commissario per l'emergenza fosse inevitabile, un atto dovuto in questa prima fase. Tuttavia, non credo che sia la figura più idonea a svolgere il ruolo di Commissario nella successiva fase di ricostruzione. Proprio da lui ho sentito dire in questi giorni che non vuole più avere niente a che fare con i sindaci che spingono per nuovi piani urbanistici. Questo però dimenticandosi di aver sempre plaudito a tutte le forme di crescita e sviluppo che prevedessero la cementificazione. A titolo di esempio ricordo: la stazione Foster, il nuovo aeroporto di Peretola e la futura torre a Novoli.

È, quindi, chiaro che serva un'altra figura per il ruolo di Commissario alla ricostruzione, come abbiamo anche proposto in una risoluzione. Qualcuno che conosca bene il territorio e sappia come muoversi a livello politico, pur possedendo le necessarie competenze tecniche.

Un’impresa, in verità, più semplice di quello che potrebbe sembrare. Se pensiamo, infatti, a qualcuno che possieda tutti questi requisiti non si può prescindere dal nome di Anna Marson, ex assessora regionale e docente universitaria; colei che ha pensato e realizzato la legge che l’Europa ci invidia e che porta il suo stesso nome: la legge regionale 65 del 2014, più nota come Legge Marson. Un sistema normativo estremamente moderno, che garantisce in modo efficace il consumo di suolo zero e il pieno controllo della Regione sulla pianificazione urbanistica. Una legge, e ciò va sottolineato, che in questa legislatura è stata costantemente sotto attacco da parte del PD, di cui il Presidente Giani ne è il rappresentante istituzionale più alto.

Una legge, è importante sottolinearlo, che in questa legislatura è stata oggetto di continui attacchi da parte del PD, partito che governa la nostra Regione e del quale il Presidente Giani è il massimo rappresentante istituzionale.

Sostenere il nome di Anna Marson sarebbe una scelta decisiva e ambiziosa. Il simbolo di riscatto che serve alla nostra Regione, che farebbe anche capire che la politica che governa la Toscana ha imparato la dura lezione impartita dalla tempesta Ciaran e vuole sinceramente rimediare.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.