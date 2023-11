Il Comune di Empoli vuole comprare la sede di via Del Papa dopo anni di affitti: costa 5,5 milioni di euro

È concreta l’intenzione dell’amministrazione di Empoli di acquistare il palazzo storico istituzionale di via Giuseppe Del Papa, 41-43-45, attuale sede degli uffici comunali.

A novembre 2022 è pervenuta al Comune di Empoli la manifestazione di interesse di vendita dell’immobile di via del Papa 41-43-45, attuale sede di uffici comunali. La Giunta comunale ha disposto di attivare la valutazione estimativa dell’immobile di proprietà privata. Il prezzo è stato stabilito in euro 5.500.000 ed è proposto dalla proprietà a seguito di diverse trattative con l’amministrazione comunale dovrebbe essere il punto di incontro tra la domanda, avanzata sulla base del valore periziato dal Comune di Empoli e la richiesta della parte alienante, desunta sulla base di una perizia di stima redatta da tecnico di sua fiducia.

La storia e la composizione del palazzo di via Del Papa

Un evento nella sala consiliare del Comune di Empoli nel 2021

Trattasi di un edificio storico costituito dall’accorpamento, avvenuto principalmente in epoca ottocentesca e proseguito fin nel dopoguerra, di diversi fabbricati con cortili interni risalenti ad epoche antecedenti. In parte tale fabbricato ha inglobato quello che fu Palazzo Soderini, riconoscibile esternamente sia dallo stemma della famiglia Soderini, situato sulla facciata lato via De’ Neri, che dalle eleganti finiture in pietra serena che incorniciano i portoni e le aperture. Tale palazzo fu posseduto ed ingrandito quindi dalla famiglia Soderini, una delle maggiori famiglie fiorentine che abbia risieduto in Empoli tra il 1400 ed il 1500. Se non addirittura edificato, il palazzo fu quantomeno ingrandito da Francesco Soderini (1453-1524), cardinale di Santa romana Chiesa, figlio di Tommaso (1403-1485) e fratello del forse più noto Piero, gonfaloniere a vita della neonata repubblica fiorentina dopo la parentesi savonaroliana, professore dell’università pisana, che scalò rapidamente la gerarchia ecclesiastica. Le origini quattrocentesche del fabbricato rimangono riconoscibili internamente al piano terra e in parte del piano primo nelle belle volte a crociera presenti in alcuni vani, negli eleganti peducci addossati che le sostengono e nelle colonne del primo cortile. Sulla facciata di Via del Papa è ancora presente il metro di ferro messo in bella vista per illustrare agli empolesi il nuovo riferimento per le misure ed il proclama d’annessione al regno d’Italia di Vittorio Emanuele II.

L’immobile è composto dei seguenti vani: al piano interrato si trovano i locali tecnici, un deposito ed una cantina; al piano terra si trovano 9 vani ad uso ufficio, tre gruppi di servizi igienici oltre ad atrio e loggiato di ingresso da via Giuseppe Del Papa, corridoi di distribuzione e disimpegno, alcuni ripostigli e corte esterna piccola. La corte interna di maggiori dimensioni è stata coperta ed accorpata ai vani adiacenti per ospitare il servizio relazioni con il Pubblico; al piano ammezzato tra terra e primo sono stati ricavati 4 vani adibiti a deposito, archivio eccetera. Il piano primo è composto da 13 vani ad ufficio oltre a sala consiliare, sala di giunta, ufficio gabinetto del sindaco, galleria d’arte, segreteria del sindaco, archivio, un vano server, due servizi igienici, corridoi e disimpegni di distribuzione. Al piano secondo si trovano 25 vani ad uso ufficio, 4 servizi igienici, tre ripostigli. Il piano terzo è costituito da unico vano tecnico. Lo stato di conservazione dell’immobile è buono. Negli anni è stato oggetto di diversi interventi edilizi con lo scopo di rendere l’intera struttura fruibile ed idonea per l’uso, proprio la sua destinazione ad uffici pubblici. Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e migliorie.

La proposta di acquisizione sarà presentata nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Empoli.

Il commento della sindaca Barnini

"Finalmente il Comune di Empoli sarà di proprietà dei cittadini di Empoli, la sede storica di Via del Papa quella che tutti i cittadini conoscono e frequentano, l’indirizzo a cui tutti siamo abituati a rivolgerci per usufruire dei servizi non sarà più in affitto da privati ma diventa patrimonio pubblico – sottolinea la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini - Questa scelta completa il quadro degli investimenti pubblici e delle valorizzazioni dei beni già di proprietà. Grazie ai progetti già realizzati con la rigenerazione di ex convitto, biblioteca, la prima parte dell’ospedale vecchio e i cantieri già pronti a partire e finanziati per palazzo Ghibellino e l’altra parte dell’ospedale vecchio che affaccia su via Roma l’intero centro storico sarà completamente riqualificato. Dal punto di vista economico l’operazione dell’acquisto di via Del Papa consente di trasformare le risorse che venivano pagate per l’affitto in una rata di mutuo. Dismettere gli affitti e acquisire patrimonio – continua la sindaca - è un principio sano per un’amministrazione pubblica che deve sempre destinare le proprie risorse pensando a scelte di lungo periodo con coraggio e lungimiranza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa