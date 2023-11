Degrado a Empoli, Conflavoro: "Grave episodio alla stazione, imprese preoccupate"

“Le realtà economiche che rappresentiamo nei pressi della stazione di Empoli sono comprensibilmente preoccupate ed esasperate dal fenomeno crescente di degrado. Abbiamo segnalato la problematica sia alla prefettura fiorentina sia al comune di Empoli. È una situazione difficile che si ripropone spesso ed è arrivato il momento di risolverla mettendo in campo una serie di azioni concrete”. Conflavoro Firenze, con il presidente Enrico Fantini, lancia un appello alle istituzioni dopo l’ennesimo grave episodio di degrado e mancanza di sicurezza, tra sabato e domenica, nella zona della stazione di Empoli e in particolare in via Ricasoli.

“Risse, abuso di alcol, probabile spaccio di sostanze stupefacenti rendono sempre più difficile la vita a residenti e operatori economici della zona. La paura, sia per l’incolumità personale sia per gli affari, ovviamente è alta. Le festività natalizie sono alle porte ed è necessaria la serenità degli operatori e della clientela. Del resto, come previsto dal comune, con la presenza degli addobbi natalizie e delle luminarie a rischio danneggiamento sarebbe opportuno risolvere quanto prima il fenomeno”.

“In attesa di una concreta riqualificazione, è importante ‘tamponare’ subito il problema iniziando a presidiare con maggiore frequenza la zona con le forze dell’ordine. Da subito – conclude il presidente Fantini – è possibile impiegare nell’area anche la polizia municipale come vigili di quartiere, se necessario formando il personale in uniforme in modo adeguato. Sarebbe un importante segnale anti-degrado e aumenterebbe la percezione di sicurezza in un momento fondamentale dell’anno

Fonte: Conflavoro Firenze