Degrado in zona stazione, la titolare del Flower: "Chiediamo pattugliamento continuo"

"Da quattro anni ho aperto questo locale e chiedo un pattugliamento reale e continuativo delle forze dell'ordine, per farli intervenire non solo dopo le segnalazioni".

A parlare è Daniela Simonetti, presidente della sezione Commercio e Pubblici Esercizi Conflavoro PMI di Empoli e titolare del locale Flower in zona stazione. Proprio il Flower si trova accanto al pub a cui è stata sospesa la licenza dal questore di Firenze Maurizio Auriemma per gli episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane, tra cui una rissa a colpi di sedie nei giorni dell'alluvione.

"Ho fatto richiesta al prefetto e al sindaco di Empoli perché servono maggiori controlli. La sospensione della licenza penso che servirà a poco se poi tra 15 giorni si ripresenteranno queste persone. E i cittadini si sono stancati di fare le segnalazioni se poi non servono. Come Conflavoro abbiamo chiesto una vigilanza in modo costante nelle ore serali, come accade a Firenze con la polizia municipale", commenta Simonetti.

La situazione però chiama in causa non solo la stazione ma anche altre 'zone calde': "Conosco esercenti con pub e similari che hanno difficoltà nell'area di Porta Pisana, piazza Guido Guerra e lo stesso centro di Empoli. La protesta è diffusa e un rafforzamento deve esserci".

E come commenta quanto fatto finora dall'amministrazione: "Hanno parlato di telecamere, spero che funzionino. Dovrebbero far intervenire le forze dell'ordine in breve tempo ma in un ultimo episodio di violenza avvenuto alla stazione non ho visto nessuno. Sono state messe anche le luminarie per questo Natale, fino all'anno scorso tutto si fermava in via Roma".