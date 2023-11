Educare, all'esterno: incontro a Montespertoli con l'esperto Farné

Ieri mattina, nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli si è tenuto un incontro di grande rilevanza dal titolo "Outdoor Education e Servizi per l'Infanzia 0/6: progettare all'esterno ambienti di apprendimento". L'incontro ha visto come protagonista il prof. Roberto Farné docente dell'Università di Bologna. I suoi campi di studio e di ricerca riguardano principalmente il rapporto fra l'educazione e i media, la pedagogia del gioco e dello sport e l'outdoor education; ha condiviso con i presenti le sue competenze e la sua vasta esperienza in questo campo.

L'incontro è stato organizzato in virtù del progetto del nuovo Polo dell'Infanzia a Montespertoli, un ambizioso progetto che mira a creare un ambiente di apprendimento innovativo e stimolante per i bambini dai 0 ai 6 anni. Il Prof. Farné è stato scelto come relatore d'onore per la sua competenza riconosciuta a livello nazionale nell'ambito dell'outdoor education, una metodologia pedagogica che valorizza l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta all'aria aperta.

Durante l'incontro, il Prof. Farné ha presentato le principali teorie e metodologie legate all'outdoor education, sottolineando l'importanza di creare ambienti di apprendimento all'aperto che favoriscano la creatività, la curiosità e lo sviluppo cognitivo e emotivo dei bambini. Ha evidenziato come l'apprendimento all'aperto offra numerosi vantaggi, tra cui un maggiore coinvolgimento, la promozione del benessere fisico e mentale e la creazione di un legame più stretto con la natura.

Durante la discussione, sono stati affrontati vari temi con l'obiettivo di ispirare il processo di progettazione del nuovo Polo dell'Infanzia a Montespertoli. Presenti all'incontro, oltre il professore e l'Assessore all'Istruzione, Daniela Di Lorenzo, i coordinatori dei plessi d'infanzia, i coordinatori pedagogici, i funzionari dei comuni che, come il comune di Montespertoli, realizzeranno un Polo 0/6 (Montelupo e Fucecchio), i rappresentanti del Centro Bruno Ciari che hanno potuto condividere idee e suggerimenti per la realizzazione di un ambiente di apprendimento all'avanguardia che incorpori i principi dell'outdoor education.

A fare da capofila l'Assessore all'Istruzione, Daniela Di Lorenzo che ha espresso la sua soddisfazione per l'incontro e l'entusiasmo per il futuro sviluppo del Polo dell'Infanzia a Montespertoli. Ha sottolineato l'importanza di garantire ai bambini un'istruzione di alta qualità e ha riaffermato l'impegno dell'ente a sostenere iniziative pedagogiche innovative.

L'incontro si è concluso con una visione chiara per il futuro del Polo dell'Infanzia a Montespertoli, con un forte impegno a creare un ambiente educativo stimolante e unico nel suo genere. L'ente si impegna a continuare a collaborare con esperti come il Prof. Farné per offrire ai bambini le migliori opportunità di apprendimento e crescita.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa