Mostra del Tartufo, tra i nuovi ambasciatori il vescovo di San Miniato

Sabato 11 novembre alle 10 ci sarà il primo atto dell'avvio della 52esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. Come da recente consuetudine, il primo incontro sarà tenuto all'Auditorium Crédit Agricole di piazza Bonaparte con i saluti istituzionali. Si terrà anche la premiazione dei nuovi Ambasciatori del tartufo nel mondo: ecco quali saranno le personalità insignite:

Monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato

Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia, responsabile del Numero Unico di Emergenza 112 per la Regione Toscana

Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione

Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira e professore ordinario di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano nell'Università degli Studi di Firenze.

Maurizio Giani, direttore Marketing e Sviluppo Nuove Iniziative Herambiente

A seguire alle 11 il corteo storico passerà per le vie del centro storico per poi radunarsi alle 11.30 per il taglio del nastro e il brindisi inaugurale in piazza del Duomo.