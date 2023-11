Nardella: "In 7-8 giorni via i rifiuti da Stabbia e Fucecchio. Stima dei danni sopra il mezzo miliardo"

"Posso confermare che nell'arco di 7-8 giorni si libereranno tutte le strade di Stabbia e Fucecchio dai rifiuti"

Lo conferma il sindaco metropolitano Dario Nardella quest'oggi a margine della seduta del Consiglio metropolitano.

Più difficile la situazione di Campi Bisenzio: "Stiamo parlando solo per la zona di Campi di circa 30mila tonnellate di rifiuti da raccogliere. In tutto sull'area metropolitana siamo su circa 35mila tonnellate. Alia ha già messo in campo 52 mezzi, ne arriveranno altri".

A complicare la situazione il fatto che la discarica di Case Passerini non è agevole per gli allagamenti, ma i rifiuti al momenti vengono portati sull'impianto Alia di Prato.

Ancora Nardella: "Ringrazio i cittadini che fanno la differenziazione tra rifiuti pericolosi e elettromestici Raee. Quando è possibile invitiamo i cittadini a farlo, questo velocizza le operazioni di pulizia delle strade. Le ordinanze del commissario Giani ci sono di aiuto perché semplificano le procedure. Sono rimasto colpito e commosso di questo moto di solidarietà, anche dei nostri studenti. È una delle pagine più belle di questa emergenze".

Sulla stima dei danni, Nardella spiega che "saranno abbondantemente sopra il mezzo miliardo. I cinque milioni del governo sono un inizio, sarà necessario un impegno economico del governo perché noi dovremo anche fare una stima degli interventi della Città metropolitana". Intanto mezzo milione di euro arriveranno dalla Fondazione CR Firenze oltre a uno stanziamento della fondazione Cassa depositi e prestiti.

"I costi di accumulo e stoccaggio di rifiuti si aggirano tra i 20 e i 30 milioni di euro - ha spiegato Nardella -. Il volume dei rifiuti che interessano le attività economiche è superiore a quello dei rifiuti domestici, è un lavoro altrettanto impegnativo"