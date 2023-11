Nel dopo alluvione a Quarrata denunciati 4 minori per furto in un negozio devastato

Quattro giovani sono stati denunciati dalla polizia per un furto in un negozio di Quarrata colpito dall'alluvione.

La polizia stradale era in strada quando gli agenti hanno visto un uomo che stava urlando contro dei minorenni. In cinque erano entrati in un negozio di parrucchiere in via Montalbano a Quarrata e durante il caos del post maltempo quattro di loro hanno portato via il portafoglio a uno dei dipendenti che era impegnato a spalare il fango.

I giovani ladri hanno tentato la fuga ma il derubato li ha rincorsi per alcune centinaia di metri e ha allertato la polizia stradale.

I poliziotti hanno fermato i 4 e li hanno protetti da chi poteva aggredirli, dato l'umore della piazza dopo la tragedia dell'alluvione. Il denaro è stato restituito.