Pos PagoPA all'Urp del Comune di Empoli: bollettini si pagano in breve tempo

Pagamenti diretti e immediati grazie alla installazione dei dispositivi POS PagoPA. I cittadini potranno godere di un servizio ulteriore e di perdere meno tempo per pagare i vari bollettini. I nuovi apparecchi sono stati collocati aal Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra del palazzo Municipale in via Giuseppe del papa, 41 e al Servizio Tributi al primo piano del palazzo comunale in piazza del Popolo. Il Servizio Ambiente emetterà i bollettini PagooPa ma non sarà dotato del dispositivo.

FOCUS - Nei consueti orari di apertura al pubblico, i cittadini potranno effettuare i pagamenti PagoPa all’Urp relativamente ai bollettini dei servizi scolastici e per i Servizi Cimiteriali quali prima accensione lampade votive, inumazione, loculi, montaggio tombe e variazioni di contratto. Con il pagamento più veloce, il servizio sarà subito attivo.

Ai tributi, invece, si potranno pagare i bollettini del canone Unico, canone Mercatale, imposta di soggiorno e cartelli per i passi carrabili.

Infine, il Servizio Ambiente emetterà i bollettini PagoPa inerenti ordinanze di ingiunzione derivate da sanzioni amministrative di competenza dell’ufficio.

Vengono così ripristinati i servizi di pagamento di vari bollettini prima dell’introduzione di PagoPa.

Il costo del servizio di pagamento a bollettino è di 2 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa