Dopo la rissa fuori dal pub a Empoli, sospesa licenza per 15 giorni

Dopo la rissa a colpi di sedie tra giovani nella serata del 4 novembre, ancora nel pieno dell'emergenza maltempo, a Empoli è stata sospesa per 15 giorni la licenza di un pub in zona stazione a Empoli. Il provvedimento è giunto dal questore di Firenze Maurizio Auriemma ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. Nel provvedimento è evidenziato come sia emersa dai fatti in questione una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato notificato ieri dagli agenti del commissariato di Empoli dopo la ricostruzione dei fatti.

La rissa è stata filmata e pubblicata sui social nel gruppo Facebook 'Sos Empoli'. In quel frangente si vede lo scontro tra due gruppi contrapposti di stranieri.

Nel decreto firmato dal questore si legge che si erano verificati episodi simili anche nei mesi precedenti, specialmente nel weekend, con numerose richieste di intervento da parte delle forze di polizia per liti, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.