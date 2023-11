Scomparsa 80enne da Firenze: ricerche in corso

La Prefettura, a seguito della denuncia dei familiari presentata la mattina dell’8 novembre, ha attivato il piano provinciale per le ricerche della sig.ra Francesca Antonacci nata a Bari il 16.08.1943, residente a Firenze, scomparsa dalla propria abitazione nella giornata di lunedì 7 novembre alle ore 11:45.

"La persona anziana, alta 150/155 cm e 38 kg di peso, con difficoltà nella deambulazione, al momento della scomparsa indossava un foulard maculato di colore marrone e nero, un maglioncino rosso con sopra una felpa blu, i pantaloni verdi del pigiama e le ciabatte di colore turchese" scrivono dalla Prefettura.

Le ricerche, proseguite in mattinata anche con l’ausilio di cani molecolari, non hanno fornito al momento alcun esito positivo e proseguiranno in data odierna. In alto trovate la foto della donna. Per qualsiasi segnalazione utile si raccomanda di contattare il numero 112.