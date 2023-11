Sport, Armentano: "Gli uffici della Metrocittà Firenze in campo per superare le difficoltà create dall'alluvione"

La Città Metropolitana di Firenze metterà a disposizione i suoi uffici per cooperare a superare le difficoltà del mondo sportivo, sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport.

"Sarebbe importante - spiega Armentanto - se a breve, come fatto in occasione del terremoto del Mugello con la partita svoltasi a Scandicci tra le ragazze della Savino del Bene e del Bisonte il cui ricavato fu donato alle realtà sportive dei territori terremotati, avere sui nostri territori squadre nazionali insieme ai campioni dello sport nazionale che vivono nella città metropolitana per eventi sportivi il cui ricavato si potrà devolvere alle realtà sportive colpite dal maltempo. Invitiamo federazioni sportive nazionali e campioni per questa finalità".

Tra i giovani che si sono adoperati in questi giorni a spalare il fango e aiutare i cittadini, "sicuramente vi sono anche tanti giovani impegnati in discipline sportive. Vogliamo adoperarci per aiutare chi è in difficoltà ad andare avanti, ben consapevoli di come il mondo dello sport è fondamentale per i nostri ragazzi. Ad essi va il nostro ringraziamento per il loro impegno".