Teatro, al Quaranthana 'Il brutto anatroccolo'

Nell’ambito dell’undicesima edizione della rassegna Sognare Teatro Famiglie, al Quaranthana, teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi, domenica 12 novembre ore 17:00, l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna è con Nata teatro in BRUTTO ANATROCCOLO di L. Valenti con L. Valenti e M. Sassoli, musiche di L. Bachini. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Andersen, attraverso le tecniche del teatro di figura, affronta la tematica dell’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé e la scoperta dei propri talenti.

Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due strani personaggi hanno il compito di accudirle; sono delle uova particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Poi un giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui è diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e altri che lo ostacoleranno.

L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell’interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all’interno di una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole, dato lo spessore pedagogico della trama.

Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

La rassegna, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Fonte: Ufficio Stampa