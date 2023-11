Temperature anomale a settembnre-ottobre, Empoli in Azione: "Spostare i saldi stagionali"

Come Partito Politico Empoli in Azione vogliamo proporre alle nostre Amministrazioni Locali di spostare il periodo previsto per i saldi delle attività commerciali di abbigliamento. Nonostante siamo ormai a novembre inoltrato, le temperature non accennano a diminuire e riteniamo che questo possa recare grave danno alle attività commerciali. Sarebbe a nostro avviso opportuno rivedere la previsione temporale di apertura dei saldi stagionali, in funzione di quanto sta accadendo. Come recentemente evidenziato anche da Confesercenti, infatti, a causa delle condizioni climatiche anomale, con temperature medie più alte del normale che si sono protratte per tutto settembre e ottobre, i negozianti hanno visto condizionare negativamente il lancio delle collezioni invernali. Il fatturato delle vendite ha subito importanti variazioni, e soltanto un intervento sui prossimi saldi potrebbe dare una boccata di ossigeno alle vendite. Invitiamo pertanto l’Amministrazione Regionale a procedere in tal senso, tutelando le categorie interessate dalla situazione esposta