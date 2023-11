Al via il 'Talent Day' organizzato da IED Firenze

IED Firenze ha scelto di organizzare per la prima volta all'esterno, nel rinascimentale Palazzo dello Strozzino, l'edizione 2023 del Talent Day, l'incontro annuale tra studenti e Aziende tenutosi oggi e destinato a facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso un confronto dialettico tra esperienze diverse.



26 aziende, tra le più importanti in Italia ed all'Estero, Enti ed Istituzioni Museali hanno avuto modo di conoscere e condividere i progetti di circa 50 talenti - in uscita dai corsi Master in comunicazione, moda e arti visive di IED Firenze - all'interno del rinnovato spazio interculturale Giunti-Odeon dove letteratura, cinema, teatro, musica e arti visive dialogano tra loro.



"Come nel DNA del nostro Istituto, abbiamo scelto di organizzare il Talent Day in un luogo della Città che avesse memorie storiche ma al tempo stesso parlasse di nuovo Rinascimento, un luogo deputato all'incontro che mette in luce il senso dell'interazione.

E' compito della scuola accompagnare i giovani alla conoscenza di universi diversi che, fondendosi, costituiscono il punto di partenza per costruire la loro identità professionale", spiega Danilo Venturi Direttore di ED Firenze.