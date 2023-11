Arrivato a Firenze il Trofeo Grand Depart del Tour De France

Durante il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, è stato presentato nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi il trofeo della Grand Depart del Tour de France del 29 giugno 2024, alla presenza del Sindaco Dario Nardella, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Ct della Nazionale Ciclismo Daniele Bennati.

Il trofeo sarà esposto gratuitamente al pubblico fino al 17 novembre 2023, dalle ore 9 alle 18, nella Limonaia di Palazzo Medici Riccardi, con ingresso da via dei Ginori. Chiuso il mercoledì.

"Questo trofeo per noi rappresenta una grande conquista, è un sogno che si realizza - ha detto Dario Nardella. Sulle strade del territorio metropolitano qualcosa come 500-600mila persone, più dell'intera popolazione di Firenze. Sarà come "uno spot sulla bellezza dei territori mai visto prima". Dopo aver presentato il trofeo, lo stesso verrà portato nei comuni che saranno interessati dalla tappa Firenze-Rimini ma anche negli altri comuni dell'area fiorentina e della Toscana che organizzeranno manifestazioni sul tema del ciclismo e sull'ambiente. Per ora è stato richiesto dai Comuni di Barberino del Mugello, Dicomano, Pelago, Pontassieve, Empoli, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Santa Croce sull'Arno e Montecatini.

"Complimenti alla Città Metropolitana di Firenze e all’impegno profuso dal sindaco Dario Nardella per aver portato a termine questo progetto – sottolinea il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – sapere che il Tour de France, classica corsa a tappe più importante al mondo - nella maestosità e nell’importanza che rappresenta nella storia del ciclismo di un secolo parta da Firenze, dalla Toscana passerà nella storia dello sport. In questa partenza è racchiusa tutta la narrazione, non solo turistica e storica ma valoriale e questo ci rende orgogliosi".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa