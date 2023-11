ARTour del Gusto Toscano, la mostra enogastronomica fa tappa a Empoli

Sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10-20, piazza Farinata degli Uberti, a Empoli, è pronta ad accogliere i visitatori della seconda edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dei prodotti dell’artigianato alimentare toscano di qualità organizzata da CNA Empolese Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo di Enegan.

Protagoniste le eccellenze produttive del panorama toscano: salumi, formaggi, bevande aromatizzate, infusi, miele, succhi di frutta, salse, confetture, vino, biscotti, insaccati, sottoli, caffè, aceto, frutta, verdura, marmellata, fiori edibili fino ad arrivare al prelibato "oro rosso", lo zafferano purissimo in fili.

Si potranno assaggiare tutte le specialità e compiere un lungo viaggio nella tradizione di una delle regioni, la Toscana, regina dell’enogastronomia italiana e internazionale.

In primo piano, però, anche la solidarietà: presso ogni stand saranno a disposizione urne per la raccolta fondi da destinarsi alle imprese colpite dalla recente alluvione.

Le donazioni possono essere fatte anche con bonifico sul conto aperto da CNA Toscana (IBAN: IT06 L 03332 02800 000002213233. Causale: CNA Emergenza Toscana). La cifra raccolta servirà per dare un primo aiuto per la ripartenza delle aziende.

“L’appuntamento è uno degli strumenti ideati e organizzati da CNA per valorizzare la filiera alimentare e il Made in Tuscany, vero e proprio valore aggiunto dell’economia locale. Una rassegna che intende soddisfare un consumatore sempre più esigente in termini di qualità ed alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali, permettendogli di provare sapori e profumi attraverso la visita agli spazi espositivi e l’acquisto” spiega Fabio Bianchi, presidente di CNA Empolese Valdelsa.

"Un’occasione per accendere i riflettori sui sapori e sulle eccellenze della tradizione regionale - sottolinea Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive e al commercio del Comune di Empoli - Eccellenze che l’Empolese Valdelsa offre in abbondanza, garantendo cibo sano e rafforzando la cultura dei prodotti a chilometro zero. Non solo un'opportunità per far vivere Empoli e il centro, ma anche per parlare di commercio, di enogastronomia, della qualità di un comparto che racconta il nostro territorio attraverso il gusto".

"È per noi doveroso, oltre che strategico per la nostra economia, portare l’attenzione sulla qualità artigiana nel comparto dell’agroalimentare e su tutti quegli imprenditori che portano avanti con passione un mestiere che rappresenta anche un servizio alla cittadinanza" precisa Francesco Fossi, coordinatore di CNA Agroalimentare.

Un evento, inoltre, che condivide e fa sua la filosofia di “Empoli Food2030”, il progetto dell’amministrazione comunale che mira a garantire cibo sano per tutti, lottare contro lo spreco di cibo, educare a una sana alimentazione, rafforzare la tradizione e la cultura del cibo locale.

Comparto alimentare Empolese Valdelsa (produzione alimentari e produzione bevande. Sono escluse aziende agricole e commercio)

- Numero imprese attive: 136 pari al 21% del totale esistente nella Città Metropolitana di Firenze. Di queste, il 65% sono artigiane. Il comparto è in calo, rispetto ad una anno fa, del 5.5%

- Settori prevalenti

Produzione prodotti da forno: 54%

Lavorazioni carne e pesce: 16%

Produzioni varie: 13%

Bevande: 4%

- Distribuzione territoriale comparto

Più della metà si concentra in tre comuni: Empoli (26% totale), Castelfiorentino (16%) e Montespertoli (10%)

Fonte: Cna Empolese Valdelsa