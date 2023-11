Bando 'Sport oltre la Crisi' a Empoli, c'è tempo per partecipare

Già dai primi giorni di uscita del bando molte famiglie hanno fatto richiesta al fine di usufruire dei 150 euro per far praticare sport ai propri figli in una delle società sportive empolesi. C'è tuttavia ancora tempo fino al 24 novembre 2023 per chi non avesse ancora presentato la domanda.

COME SI RICHIEDE IL VOUCHER - È possibile presentare la domanda fino alle 12 del 24 novembre 2023. Il termine è perentorio. L’istanza dovrà necessariamente essere presentata online sul sito del Comune di Empoli collegandosi al link https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità:

- con le credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

- con Carta di identità Elettronica dotata di Pin;

- con Tessera Sanitaria dotata di Pin.

In caso di istanze parzialmente incomplete, sarà attivato il soccorso istruttorio per consentirne l'integrazione, purché le stesse non siano prive di elementi essenziali.

Per tutte le informazioni relative a requisiti per l'istanza e modalità di erogazione del voucher si rimanda al bando pubblicato nella sezione apposita degli ‘Avvisi’ sul sito istituzionale del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa