Campi Bisenzio, attivazione del servizio di raccolta indifferenziata nelle aree alluvionate

Il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, dato atto che per la risoluzione delle criticità inerenti la gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio con l'adozione di misure idonee anche a prevenire l'insorgere di problemi igienico sanitari, occorre modificare il servizio di raccolta rifiuti nelle aree colpite dall'evento alluvionale, con ordinanza n. 342 del 9 novembre 2023, ha disposto la sospensione del servizio "Porta a Porta" dei rifiuti urbani e assimilati per utenze domestiche e non domestiche e l'attivazione del servizio di raccolta indifferenziata a giorni alterni nelle aree alluvionate, per il tempo necessario alla gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale eccezionale e al ripristino delle normali condizioni viarie.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Campi Bisenzio