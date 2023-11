Certaldo in Giappone: 40esimo anniversario del gemellaggio con Kanramachi

Si è appena concluso il viaggio che la delegazione di Certaldo, composta da nove persone tra cui il sindaco e il vicesindaco, ha compiuto alle volte del Giappone per celebrare il 40° anniversario del gemellaggio con la città di Kanramachi. L’iniziativa è stata l’ultima tappa di una serie di eventi straordinari portati avanti in questo anno per l’occasione, a cominciare dallo scambio interculturale degli studenti fino alla partecipazione all’ultima edizione di Boccaccesca.

Uno dei momenti salienti è stato l'inaugurazione di due monumenti speciale presso la Scuola Media di Kanramachi. Il primo, una lastra in marmo con il chiocco d’orzo, simbolo del gemellaggio, riporta in entrambe le lingue la scritta: “Ci auguriamo che gli scambi dei giovani che hanno sostenuto la nostra amicizia continuino in futuro e che contribuiscano a stringere ulteriormente il legame tra le nostre comunità”. Il secondo invece che riporta l’elenco di tutti i ragazzi e le ragazze che dal 1983 al 2023 sono venuti a Certaldo (oltre 800), grazie a questo importante gemellaggio.

Durante la visita, è stata inaugurata anche la mostra d'arte che ha messo in risalto le connessioni culturali tra le due città. L'artista certaldese Fabio Calvetti e il pittore giapponese Masato Yanagisawa hanno creato un’esposizione speciale che, attraverso la pittura, mette in contatto le sfumature culturali delle rispettive comunità. Questi due maestri hanno dimostrato come l'arte possa superare le barriere linguistiche e geografiche, unendo le persone in modo unico, un omaggio alle connessioni che si sviluppano quando le diverse culture si incontrano, si mescolano e si ispirano reciprocamente.

Oltre alle celebrazioni a Kanramachi, la delegazione certaldese ha avuto l'opportunità di esplorare il territorio, visitando Kamakura, con i suoi templi e i suoi giardini zen, e Tokyo, una metropoli che combina tradizione e modernità in modo straordinario. Inoltre, hanno avuto l'onore di visitare l'Ambasciata d’Italia a Tokyo, che rappresenta un punto di riferimento importante per gli italiani in Giappone e un simbolo del legame tra le due nazioni.

“Questo viaggio a Kanramachi è stato molto più di una semplice celebrazione del gemellaggio tra Certaldo e la città giapponese – ha commentato il sindaco Giacomo Cucini -. È stato un momento per riflettere sul valore di questi legami internazionali e sulla capacità delle diverse culture di arricchire e ispirare l'una l'altra. Questa esperienza ha rafforzato ulteriormente il patto d'amicizia tra Certaldo e Kanramachi, dimostrando che anche le distanze geografiche più vaste possono essere superate quando le persone si uniscono attraverso la comprensione reciproca e la collaborazione”.

"Mi auguro sinceramente che questo percorso di collaborazione reciproca possa proseguire anche in futuro - ha affermato il consigliere con delega ai gemellaggi Lido Orsi -. Il legame tra le nostre città è prezioso e continueremo a lavorare con impegno affinché possa rimanere saldo nel tempo”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa