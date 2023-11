Fiaccolata per la pace, si recupera l'appuntamento a Fucecchio

Dopo il rinvio a causa del maltempo si comunica che venerdì prossimo 10 novembre alle 18,30 a Fucecchio in p.zza la Vergine partirà la fiaccolata silenziosa per la pace contro l’odio.

La guerra in medio oriente non si ferma, dal 7 ottobre ogni sera l’orrore è di scena alla televisione e sui media, con una escalation inimmaginabile. Un mese di guerra ha prodotto 1.400 israeliani uccisi e 240 rapiti più di 10.000 palestinesi uccisi di cui la metà sono bambini.

Noi vogliamo dire "Basta! Fermatevi! Tregua subito!", perché l’unica possibilità è la pace e non si può costruirla continuando a fare morti e macerie. Lo dobbiamo a quegli israeliani che non cercano vendetta ed a quei bambini palestinesi che cercano solo di vivere in pace. Due popoli, due stati, le parole fondanti di quel processo di pace già avviato e troppe volte interrotto.

Per questo invitiamo tutti a manifestare con noi venerdì 10 novembre a Fucecchio alle ore 18,30 in piazza La Vergine – ore 19,30 poggio Salamartano.

In caso di maltempo ripareremo nel vicino chiostro dei frati.

Fonte: Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore