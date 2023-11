Il MMAB Caffè di Montelupo cerca un nuovo gestore, accordo triennale

Il MMAB Caffè è un servizio molto apprezzato da tutti coloro che frequentano lo spazio culturale di Montelupo Fiorentino. Punto di ritrovo informale è l’ideale completamento di tutti i servizi offerti.

La sua importanza è più volte emersa dai confronti pubblici fatti con gli utenti dello spazio e ancora di più nel recente percorso partecipativo “MMABELLO” volto proprio a ridisegnare assieme ai cittadini le aree, le funzioni e il ruolo del MMAB.

Nello stesso tempo, sia per la collocazione che per i numeri del MMAB la gestione di un caffè all’interno della struttura non è semplice e il servizio ha costi fissi importanti.

Dopo un’approfondita riflessione sugli esiti delle precedenti esperienze, è emerso che parte delle criticità della gestione sono determinate dall’organizzazione dello spazio adibito a caffè.

Da qui l’idea di promuovere un avviso per la ricerca del nuovo gestore con modalità diverse rispetto al passato.

In particolare è stata stanziata una quota una tantum per la revisione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature del punto ristoro.

La riorganizzazione della hall per rendere più accogliente l’area caffè è una parte del più ampio progetto di ripensamento degli spazi del MMAB che il comune ha in programma di realizzare per fasi nel corso dei prossimi anni.

Gli interessati quindi possono trovare sul sito del comune www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it nell’area avvisi, il bando e la modulistica della manifestazione di interesse per dichiararsi interessati a partecipare alla gara per prendere in concessione lo spazio.

L’oggetto è la concessione del servizio di punto ristoro del MMAB, per tre anni, rinnovabili per ulteriori tre.

Ricordiamo che il MMAB attualmente ospita sotto lo stesso tetto il Museo della ceramica, l’archivio storico e la biblioteca comunali.

L’orario di apertura al pubblico del MMAB è il seguente: dal martedì alla domenica: 9.00 – 19.00; il lunedì: 14.00 – 19.00.

Il punto ristoro si trova nella hall, uno spazio che ha una superficie complessiva di 195 metri quadrati, l’area dedicata al caffè si compone di uno spazio attrezzato dedicato di 16 metri quadrati e di su uno spazio antistante di circa 50 metri quadrati, già arredato con sedie e tavolini messi a disposizione dal comune.

