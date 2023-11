'Io lo conoscevo bene!', presentazione a Palazzo Wanny

Martedì 14 novembre, alle 18.30 presso la Sala Stampa di Palazzo Wanny, i giornalisti Giampaolo Marchini e Franco Morabito presentano il libro “Io lo conoscevo bene!”. Presenti all’incontro Wanny Di Filippo ed Elio Sità, amico di lunga data di Ghiretti.

Il volume è frutto di una bella conversazione di Roberto Ghiretti con l’amico Leo Turrini per raccontare una storia di sport, di passioni e di vita. Personaggi famosi e sconosciuti, campioni e bidoni, gente potente e gente comune sono al centro del racconto dove il fiume carsico della memoria tutto riporta a galla, fra malinconie inevitabili e promesse che un futuro è già qui. “Quando lo sport è vita, forse il mondo diventa un posto migliore”, così inizia l’introduzione al libro, dedicato integralmente all’amore del “Ghiro” per lo sport, in particolare per il volley.

In tutto il suo percorso, tra soddisfazioni e delusioni, Roberto Ghiretti non ha mai smesso di pensare e di sostenere che lo sport sia un valore sociale, un veicolo unico di aggregazione, integrazione, inclusione, solidarietà. Un racconto dal quale si evince una personalità forte, passionale, carismatica che a volte, in alcune circostanze può anche risultare “scomoda”. Le pagine scorrono con una scrittura fluida e ironica di cui solo Leo Turrini è capace, insieme a un protagonista che si svela come una persona innamorata del proprio lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa