La Toscana sovvenziona il cinema: 3 milioni dai fondi europei per attrarre troupe

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, a valere sulle risorse del PR Fesr 2021-2027- Azione 1.3.5 "Sostegno alle imprese culturali".

Una novità molto attesa nel settore che grazie alla programmazione regionale vede attivate, per la prima volta, risorse che attingono a fondi europei per offrire sostegno alle imprese che operano nel settore audiovisivo e cinematografico.

Soddisfatto il presidente Eugenio Giani: “Abbiamo attivato una linea di finanziamento che prima non esisteva per attrarre produzioni in Toscana e far crescere così anche i produttori locali con coproduzioni e produzioni vere e proprie. E’ una misura che avrà sicuramente un impatto positivo sui territori, vista la ricaduta che la filiera audiovisiva ha su lavoro, turismo e immagine, rappresentando al meglio, nel mondo, il "valore toscana”.

Le sovvenzioni sono destinate a micro, piccole e medie imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, europee o extraeuropee.

Si potrà accedere al finanziamento girando tutto o in parte produzioni o coproduzioni sul territorio toscano. La dotazione finanziaria per questo primo bando è di 3 milioni di euro; ne seguirà un secondo per circa la stessa cifra. Tra i progetti finanziabili la produzione di cortometraggi (cortometraggi di finzione, animazione e live action: 200mila euro); documentari (500mila), lungometraggi (1.800.000 euro), produzioni destinate alla serialità (docufiction, finzione: 500mila euro).

Le domande si possono presentare a partire dal prossimo 20 novembre.