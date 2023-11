Le Miserciordie avviano una raccolta di prodotti per le popolazioni alluvionate

La Misericordia dell’Antella, assieme ad altre associazioni di volontariato del territorio e la Misericordia di Campi Bisenzio e il coordinamento regionale delle Misericordie, ha organizzato per i giorni 9, 10 e 11 novembre una raccolta di vari prodotti da inviare alle popolazioni delle zone alluvionate della Toscana.

In particolare si raccoglieranno i seguenti prodotti: per la pulizia della casa, mocho e secchi, prodotti per l’igiene personale, pannoloni per bambini ed anziani, assorbenti, cibo per celiaci, prodotti per la prima infanzia.

Il materiale potrà essere consegnato presso la sede della Misericordia nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 9 novembre dalle ore 16,30 e 18,30

Venerdì 10 novembre dalle ore 16,30 e 18,30

Sabato 11 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30

