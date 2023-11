Mostra del Tartufo di San Miniato, tra i nuovi ambasciatori il campione Altobelli

Con l’arrivo della 52esima Mostra Mercato, Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale nomineranno come da prassi una serie di nuovi ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo, un titolo onorifico che impegna a diffondere e promuovere in ogni dove il valore e l’eccellenza della pepita bianca delle colline sanminiatesi. Questa onorificenza spetta a personalità che si sono distinte nel contesto sociale, economico, politico, culturale, associativo, sportivo, imprenditoriale e non solo.

Ecco chi saranno gli ambasciatori che verranno nominati nel primo weekend, a partire già dall’inaugurazione di sabato mattina alle 10 nell'auditorium Crèdit Agricole in piazza Buonaparte: monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato; Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia, responsabile del Numero Unico di Emergenza 112 per la Regione Toscana; Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira e professore ordinario di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano all'Università degli Studi di Firenze; Maurizio Giani, direttore Marketing e Sviluppo Nuove Iniziative Herambiente. La successiva cerimonia del taglio del nastro in Piazza Duomo sarà trasmessa in diretta tv su Canale 50 (canale 18 del digitale terrestre) e su Antenna 50 (canale 88 del digitale terrestre) dalle 11.15.

Nella giornata di domenica, invece, toccherà al campione del mondo di Spagna 1982 Alessandro Altobelli e ad Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20 di calcio e vincitore dell’Europeo Under 19 disputato quest’estate a Malta. Entrambi saranno intervistati dal giornalista Gianmarco Lotti a Casa Tartufo in Piazza Duomo (alle ore 12). Novità sui prossimi ambasciatori arriveranno a stretto giro di posta e potrebbero esserci succose sorprese.

Negli anni molti personaggi famosi sono stati insegnati col titolo di ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Bocelli, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Carlo Conti, Giancarlo Antognoni, Fabiana Luperini, Marco Masini, Giorgio Napolitano, Enrico Letta, Paolo Maldini, Vincenzo Nibali, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Francesco Totti. E recentemente il sottosegretario all'Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa