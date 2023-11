Mostra del Tartufo, visite guidate 'con enigma' e musei aperti a San Miniato

Dal panorama di San Miniato dall'alto della Torre di Federico II alle visite guidate con enigma del Museo di Palazzo Comunale fino all'esposizione multimediale del Museo della Memoria: in occasione della 52esima mostra mercato del tartufo bianco i Musei Civici di San Miniato accoglieranno i visitatori con le loro bellezze e con eventi speciali.

Fino a domenica 12 novembre presso l'oratorio del Loretino del Palazzo Comunale è allestita la mostra 'Le epidemie della storia' che affronta il tema della fragilità dell'uomo di fronte ai fenomeni naturali come virus e batteri, confrontando il Covid19 ed il clima di paura che dominava la vita delle persone nei secoli passati a cause di malattie oggi debellate come peste e vaiolo. L'esposizione, a cura della rete archivistica pisana che di Bibliolandia, permette di ripercorrere la storia delle epidemie nella provincia di Pisa attraverso i documenti che vanno dalla Peste Nera del 1348 fino alle più recenti di inizio Novecento, per conoscere più da vicino i vari provvedimenti che furono presi da enti ed istituzioni per fronteggiarle.

Sempre nel Museo di Palazzo Comunale, nei pomeriggi di domenica 12, 19 e 26 novembre chi entra, senza costo aggiuntivo rispetto al prezzo del biglietto, può chiedere una speciale visita con enigma a cura degli operatori di CoopCulture. I partecipanti dovranno trovare oggetti, pitture ed elementi interni per risolvere curiosi rompicapo, una caccia al tesoro culturale che permetterà di scoprire il museo, le sue meravigliose pitture e le innumerevoli storie nascoste nelle sale, così da svelare un piccolo "gioiello".

Nei weekend tutti i musei saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18, a partire dalla Rocca di Federico II. Simbolo della città, costruita tra il 1217 e il 1223 Federico II, si può visitare fino in cima e godere di un eccezionale panorama. Da non perdere il Museo della Memoria che custodisce testimonianze documentali e interattive della storia più recente, con particolare riferimento ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, ai valori dell’antifascismo e della Resistenza.