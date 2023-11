Nuova allerta meteo, chiuse al traffico alcune strade a Vinci

In vista dell'allerta meteo il comune di Vinci ha disposto al chiusura preventiva di alcune strade. Alcune strade collinari, in particolare la Via di Sant’Amato, alcuni segmenti di Via Molin dei Frati e via di Faltognano sono infatti interessate da fenomeni franosi che con le abbondanti piogge previste possono determinare condizioni di estrema pericolosità per la viabilità.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso con un'ordinanza di chiudere al traffico le strade. In particolare via di Sant’Amato sarà chiusa al traffico dalle ore 20.00 di questa sera, giovedì o novembre, alle ore 7.00 di domani, venerdì 10 novembre. Via di Faltognano sarà chiusa dall’incrocio di Anchiano fino a poco prima del Circolo ARCI di Faltognano, località nota come Molin del Gatto. Via Molin dei Frati, è stata chiusa dalle ore 12.00 di oggi, 9 novembre, fino alle ore 15.00 di domenica 12 novembre, per intervenire con dei lavori di messa in sicurezza.