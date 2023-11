Open day al gattile, gli studenti di Ponzano fanno visita ai 180 mici

Porte aperte al gattile di via Majorana, a Empoli, nell’ambito della prima edizione della “Open week” che rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente". Questa mattina, giovedì 9 novembre 2023, l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, ha fatto visita alla struttura a cui hanno partecipato anche le alunne e gli alunni della classe IV della scuola primaria 'C.Colombo' di Ponzano.

"È fondamentale il sostegno ai volontari dell’associazione Aristogatti che operano all’interno del gattile, a cui sono molto legato – ha affermato l’assessore –. Si occupano ogni giorno dei nostri amici a quattro zampe, si prendono cura di tutte le loro necessità e bisogni e noi come Comune siamo impegnati ad arrivare quanto prima alla soluzione per intervenire definitivamente sulla struttura e diamo un contributo economico. Invito i cittadini nelle proprie disponibilità – continua Marconcini – ad adottare un micio dandogli un’altra opportunità di vita e li ringrazio per la continua solidarietà e vicinanza che non fanno mai mancare".

I piccoli visitatori accompagnati dalle maestre hanno potuto conoscere l'area della struttura, apprendere come è organizzato il gattile, quali sono le attività che vengono effettuate, quali sono le caratteristiche comportamentali dei gatti, come garantire loro benessere e salute, grazie alle volontari e volontari, 'guide' preziose della visita.

Un incontro ‘ravvicinato’ e indimenticabile con i 180 amici felini ospiti del gattile a cui le bambine e i bambini hanno donato una scatoletta e portato dei giochi, che i micetti hanno molto gradito.

Per coloro che non fossero riusciti a visitare il gattile, sono in programma altre iniziative che verranno comunicate nelle prossime settimane.

UN AUTUNNO PER L'AMBIENTE - L'iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente", oltre quindici le tappe del programma per una nuova stagione dedicata a tutto ciò che è natura attraverso la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento delle scuole ma anche di tutti coloro che abbiano voglia di dare una mano o conoscere più a fondo il Patto del Verde. "Un autunno per l'ambiente" è promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa