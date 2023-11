Ortimino, rubato il defibrillatore. Il sindaco: "Chi l'ha preso, ci ripensi"

Un defibrillatore è stato rubato a Montespertoli. Non si conoscono le cause del gesto, si sa che nella frazione di Ortimino il defibrillatore messo a disposizione della comunità non c'è più.

Così il sindaco Alessio Mugnaini su Facebook: "C'è un limite a tutto e ci sono cose che farle qualifica inevitabilmente come grandi idioti come rubare e far sparire un defibrillatore messo a disposizione della cittadinanza. Oggi siamo un paese un po’ più povero e dispiace. Si potranno mettere telecamere e controlli vari ma se si ruba un defibrillatore che può salvare la vita a una persona stiamo proprio tirandoci la zappa sui piedi".

L'attrezzo non è stato usato dal 118 per un intervento e quindi "se qualcuno lo ha preso per fare uno scherzo idiota che lo riporti, se qualcuno lo ha preso per qualsiasi altro motivo lo riporti. Confido magari che chi è stato legga questo post, capisca l’idiozia fatta e ci ripensi".