Buongiorno la ricetta di oggi la propongo proprio io, Michelà, i Pancakes senza uova. Era da settimane che avevo in mente di realizzare questi dolcetti e finalmente mi sono decisa e ho comprato la farina di avena che mi mancava. Ho trovato la ricetta sul famoso sito di Fatto in Casa da Benedetta. La ricetta che propongo è vegana, perché ho sostituito il latte con la bevanda vegetale di riso e cocco.

Realizzarla è molto semplice, la cosa più lunga è la cottura di tutti i pancakes. Sono molto buoni e saporiti, io ne ho mangiati quattro e uno l'ho farcito con un cucchiaino di: crema di nocciole, crema di cioccolata e miele.

Ho scattato anche le foto perché questi sono i miei primi pancakes.

Vi lascio anche un link dove potete curiosare sulla Farina di Avena sue proprietà e come utilizzarla non solo in cucina.

Pancakes senza uova

Ingredienti per 12 pancakes

300 ml latte (potete sostituire quello vaccino con una bevanda vegetale. Io ho utilizzato quella di riso e cocco)

200 g farina d'avena

30 ml olio di semi di girasole (potete utilizzate anche altro olio vegetale)

30 g zucchero

8 g lievito per dolci

aroma vaniglia q.b.

Per preparare i pancake senza uova, versiamo in una ciotola il latte (vaccino o vegetale), l’olio di semi e lo zucchero. Mescoliamo bene con una frusta. A questo punto aggiungiamo anche la farina d’avena, il lievito e l’aroma vaniglia. Continuiamo a mescolare bene con la frusta così da non formare grumi. In alternativa all'aroma vaniglia possiamo usare quello al limone, all'arancia o al rum. Scaldiamo una padella antiaderente con un filo d’olio o una noce di burro. Versiamo due cucchiai d’impasto al centro della padella e lasciamo cuocere per 2-3 minuti per lato, fino a quando saranno ben dorati. Procediamo così per tutti i pancake.

Guarniamo i pancake a piacere, nella ricetta originale sono stati guarniti con sciroppo d’acero e frutta fresca, mentre io li ho farciti con un cucchino di: crema di nocciole, crema di cioccolato e miele. Sono molto gustosi e buoni!

N.B Io ho grattugiato anche una mezza mela è l'ho inserita per ultimo nell'impasto. Potete grattugiarne una intera!

Michela

