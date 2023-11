Protezione Civile Valdisieve e Valdarno: raccolta di beni necessari per l'emergenza alluvione

In risposta all’emergenza causata dalle recenti alluvioni in Toscana, si segnalano le indicazioni della Protezione Civile Valdisieve e Valdarno per la raccolta beni che sono al momento necessari nelle zone di intervento.

Servono in particolare: pale da frumento e normali; guanti da lavoro; stivali (dal 36 al 46); tira acqua; scope con manico (sia in fibra sintetica che saggina); mocio con secchio; secchi e bacinelle, utili per dotare degli strumenti necessari i volontari che sono operativi nelle aree di intervento.

Chiunque volesse donare questi materiali può farlo consegnando i materiali alla Croce Azzurra di Reggello, presso la sede di via Dante Alighieri, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.