Stalker 65enne arrestato dalla polizia di Lucca, aveva violato il provvedimento verso la ex moglie

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 65 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

È successo la notte del 7 novembre alle 2 circa, quando le volanti, durante il normale controllo del territorio hanno notato una macchina ferma in strada con segni di presenza all’interno, per via dei vetri appannati. Trovandosi a pochi metri dall’abitazione di una delle persone sottoposte a più assidua vigilanza, perché vittima di atti persecutori, hanno proceduto a controllo accurato.

All’interno, infatti, veniva identificato l’ex marito della vittima, con a carico l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento entro i 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, oltre che il divieto di comunicare con la stessa.

Da un più accurato controllo lo stesso è stato altresì trovato in possesso di un taglierino del quale non ha saputo giustificare la presenza in auto.

Gli operatori hanno pertanto proceduto all’arresto dell’uomo mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Questura di Lucca