Vittime dell'alluvione, per i funerali è lutto cittadino a Montemurlo

Sabato 11 novembre sarà lutto cittadino a Montemurlo, nel giorno del funerale di Alfio Ciolini, 85 anni, vittima dell'alluvione del 2 novembre nella sua casa in via Riva, a causa dell'esondazione del torrente Bagnolo. La celebrazione si terrà alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore e parteciperà anche il comune di Montemurlo, in segno di cordoglio.

Il sindaco Simone Calamai ha infatti dichiarato lutto cittadino, in memoria dei compaesani vittime dell'alluvione, Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli, 84 anni, i cui funerali si sono tenuti nei giorni scorsi. "Il primo pensiero va alle vittime, a coloro che a causa del maltempo hanno perso la vita. Un grande dolore - ha commentato il sindaco Calamai - a nome di tutti i montemurlesi esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime".