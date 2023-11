Alluvione, a Campi Bisenzio temporanea modifica della raccolta rifiuti

L’impegno di Alia Servizi Ambientali a Campi Bisenzio è interamente rivolto a risolvere nel più breve tempo possibile le criticità causate dall’emergenza. Nelle zone interessate dagli allagamenti è stato sospeso il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani per utenze domestiche e non domestiche, sostituito da un servizio di raccolta indifferenziata a giorni alterni all’interno delle aree indicate da una apposita ordinanza, per il tempo necessario alla gestione dei rifiuti alluvionati.

Tutte le frazioni (organico, carta, multimateriale leggero e vetro) dovranno essere conferite assieme dai cittadini all’interno di sacchi neri che Alia sta già distribuendo e che anche nei prossimi giorni continuerà a distribuire sul territorio, anche se possono essere utilizzati sacchi neri di qualsiasi tipo. I sacchi dovranno essere esposti in strada, in prossimità dei portoni di ingresso delle abitazioni, entro le 22. Per rendere più semplice la raccolta delle utenze domestiche e non domestiche, ed evitare di rallentare le operazioni di recupero dei rifiuti alluvionati, l’area interessata dai maggiori danni è stata divisa in due zone, denominate zona A e zona B, nelle quali è già partito il servizio notturno di ritiro rifiuti non derivanti dall’alluvione.

La zona A viene servita ogni lunedì, mercoledì e venerdì e comprende le seguenti strade e piazze: Castellare, Galleria Giuseppe Di Vittorio, piazza Aldo Moro, piazza Dante Alighieri, piazza delle Poste, piazza Felice Matteucci, piazza Fra’ Ristoro, piazza Giacomo Matteotti, piazza Lanciotto Ballerini, piazza Unità d’Italia, via Grandi, via Alcide De Gasperi, via Aldo Moro, via Alfredo Catalani, via Amilcare Ponchielli, via Arno, via Arrigo Boito, via Arturo Toscanini, via Bencivenni Rucellai, via Benedetto Croce, via Bisenzio, via Bologna, via Brescia, via Bruno Buozzi, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Cetino, via Chiusa, via Cimabue, via degli Allori, via degli Oleandri, via dei Della Robbia, via dei Glicini, via dei Pini, via dei Tintori, via dei Tulipani, via del Gelsomino, via del Ghirlandaio, via del Giglio, via del Lavoro, via del Limite, via del Melograno, via del Ragno, via della Crescia, via della Libertà, via della Pace, via della Prunaia, via della Repubblica, via delle Betulle, via delle Corti, via delle Mimose, via delle Rose, via delle Viole, via di Limite, via di Sotto, via Don Giovanni Minzoni, via Elsa, via Enrico Fermi, via Fausto Sestini, via Filippo Turati, via Firenze, via Fornello, via Francesco Cilea, via Francesco Ferrucci, via Gaetano Donizetti, via Genova, via Giacomo Puccini, via Gioacchino Rossini, via Giordano Bruno, via Giovanni Boccaccio, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Tesi, via Lungo Le Mura, via M. Falcini, via Marzabotto, via Masaccio, via Michelangelo Buonarroti, via Michelangiolo Paoli, via Milano, via Montalvo, via Monte Grappa, via Mozza, via Ombrone, via Orly, via Pablo Neruda, via Padule, via Palagetta, via Piave, via Pietro Mascagni, via Po, via Primaldo Paolieri, via Primo Maggio, via Prunaia, via Quattro Novembre, via R. Sanzio, via Risorgimento, via Ronco, via Saliscendi, via San Giusto, via Sandro Botticelli, via Santo Stefano, via Siena, via Sieve, via Silvio Pellico, Via Tevere, via Tipitapa, Via Tommaso Campanella, via Torino, via Tosca Fiesoli, via Trieste, via Venezia, via Venticinque Aprile, via Vincenzo Bellini, via Vittorio Veneto. Per info: www.aliaserviziambientali.it/emergenza-meteo-raccolta-campi-bisenzio-a/

La zona B viene servita ogni martedì, giovedì e sabato e comprende queste strade e piazze: piazza Gramsci, piazza Curtatone, piazza Delle Fornaci, piazza Palagione, variante alla Provinciale Barberinese, via Aurelio Saffi, Via Calatifimi, via Carlo Pisacane, via Castronella, via Cavour, via Cesare Battisti, via Ciro Menotti, via dei Bruni, via dei Mori, via del Paradiso, via dell’Olmo, via della Colonna, via della Crescia Vecchia, via della Rocca, via di Mezzo, via Dino Cerretelli, via Due Settembre, via Toti, via Eleonora Fonseca Pimentel, via Enrico Poggi, via Caracciolo, via F.lli Cairoli, via Federico Garcia Lorca, via Giacomo Leopardi, via Gino Fratesi, via Giosuè Carducci, via Giovanni Pascoli, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Parini, via Goito, via Gora, via Gramignano, via Guido Mammoli, via Maleloggia, via Manetti Teresa, via Marinella, via Mentana, via Montanara, via Montello, via Nazario Sauro, via Nino Bixio, via Palagio, via Pantano, via Peronzi, via Pier Paolo Pasolini, via Roma, via San Cresci, via San Lorenzo, via San Martino, via San Quirico, via San Rocco, via Santa Giuditta, via Santa Maria, via Scalo, via Semita, via Spartaco Lavagnini, via Terracini, via Tito Speri, via Torricella, via Torta, via Ugo Foscolo, via Umberto Terracini, via Villa, via Vincenzo Monti, via Volta Prata, via XXIV Maggio, via Yuri Gagarin. Per info: www.aliaserviziambientali.it/emergenza-meteo-raccolta-campi-bisenzio-b/

Gli utenti delle strade interessate da questa nuova modalità di raccolta sono già stati avvertiti del cambiamento nel servizio tramite mail e messaggi sms inviati da Alia ai cittadini registrati nell’area clienti Aliapp accessibile dal sito www.aliaserviziambientali.it (chi non si fosse ancora registrato può farlo anche in queste ore) e per tutta la prossima settimana potranno ritirare i sacchi neri forniti dagli operatori di Alia dalle 8 alle 13 di fronte al Comune di Campi Bisenzio.

Per quanto riguarda l’eccezionale sforzo relativo alla rimozione dalle strade dei rifiuti alluvionati, sono 43 i mezzi in azione sul territorio comunale, di cui 29 dotati di ragno. Nelle due piazzole di accumulo sono attualmente accatastati 2.520 metri cubi di materiale e ancora disponibili 1.900 metri cubi, numeri destinati a modificarsi presto, visto che, dopo l’accordo trovato in Regione, inizieranno nelle prossime ore i trasporti del materiale verso le discariche. Nel frattempo, nella piazzola di via Platani è entrato in azione un trituratore mobile, che ha il compito di compattare e ridurre l’ingombro dei rifiuti. Il risultato è quello di facilitare e velocizzare le operazioni di trasporto.

