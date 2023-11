Alluvione, Del Grande risponde a Maccanti e Parrella: "Non serve andare sui giornali"

L’amministrazione comunale e il sindaco Manuela Del Grande ringraziano i consiglieri di opposizione Maccanti e Parrella, che offrono la loro esperienza a livello mediatico per la risoluzione delle problematiche del territorio, a una settimana dall’evento meteorologico, che ha causato danni nel territorio di Santa Maria a Monte.

"Mi stupisce, come Sindaco - dichiara Manuela Del Grande - visto i dieci anni di esperienza delle due consigliere, che le stesse dichiarino che si mettano a disposizione degli uffici comunali.

Come ben sappiamo la gestione politica del Comune è molto diversa da quella tecnica. Gli uffici comunali fin dalla serata del 2 Novembre hanno costituito sotto la guida del Sindaco in prima persona, il Centro operativo Comunale: responsabili di settore con il loro personale hanno avviato la macchina comunale emergenziale e per questo li ringrazio del loro impegno e competenza nel prendere decisioni, che a livello amministrativo spettano solo ai tecnici. La macchina comunale ha ben funzionato in questa emergenza, in piena sinergia e collaborazione con le associazioni di volontariato tutte: Pubblica Assistenza e Misericordia di Montecalvoli.

Il Sindaco, in prima persona, ha portato le criticità del Comune di Santa Maria a Monte ai tavoli della Prefettura, della Provincia e della Regione e nella mattinata odierna il personale della protezione civile della Regione è stato presente sul territorio comunale. Nessun cittadino è stato lasciato solo e anche nella serata del 4 Novembre, quando sono state emanate le ordinanze di sgombero delle famiglie di Via Lungomonte, il Sindaco e il consigliere delegato alla protezione civile Arria, e personale comunale ed i vigili del fuoco erano presenti sul posto con le famiglie.

Senza spirito di polemica, ricordiamo alle consigliere di opposizione, che non importa andare sui giornali a fare propaganda, se ci si vuole mettere a disposizione, basta solo contattare il Sindaco e l’amministrazione, per comunicare le loro proposte, poiché si tratta di esperienza politica, che ben deve essere separata dalle competenze tecniche e responsabilità decisionali, proprie dell’organo tecnico.

Il Sindaco Manuale Del Grande rimane a disposizione per ascoltare quella collaborazione, che per ora è stata scritta a livello mediatico, ma ancora non rappresentata".