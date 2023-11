Alluvione Prato, lutto cittadino per le due vittime. Passata l'allerta meteo

Il Comune di Prato ha proclamato per domani 11 novembre il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Antonio Tumolo, travolto dalla corrente della Bardena a Villa Fiorita e ritrovato cadavere in un vivaio di Iolo, e di Tindaro D'Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline mentre tentava di staccare la corrente. Dal Palazzo comunale le bandiere saranno esposte a mezz'asta e listate a lutto.

Per quanto riguarda l'emergenza in corso sul territorio, tanti gli interventi di controllo eseguiti nella notte: ci sono stati presidi della Protezione Civile nei punti più critici, attività che proseguirà anche nelle prossime ore. In tutto sono stati controllati 15 presidi con 30 volontari della Protezione Civile in coordinamento col Centro operativo comunale, la cui sala operativa è aperta 24 ore su 24.

Nel nostro territorio ci sono state piogge di debole intensità. I livelli idrometrici dei fiumi sono al di sotto del primo livello di guardia. Non si evidenziano innalzamenti significativi dei corsi d'acqua monitorati in città. La situazione degli argini resta comunque delicata per lo stress a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi viste le abbondanti piogge.

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) nel bollettino di monitoraggio prevede un nuovo aumento dell'instabilità nel corso del pomeriggio che potrebbe comportare un peggioramento delle precipitazioni. Si invitano i cittadini alla prudenza.

Il Sistema di Protezione civile è attivo e monitora la situazione con le squadre del volontariato operative sul territorio. Per emergenze contattare il numero verde 800 30 15 30.

Diverse questa notte sono state le chiamate dei cittadini per avere rassicurazioni.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa