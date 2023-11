Arte contro la violenza sulle donne: è 'FiloArx'

Usare l’arte per combattere la violenza di genere. È questa l’idea che ha spinto il gruppo Terziario Donna della Confcommercio di Firenze e Arezzo a sposare il progetto “FiloArx”, che giovedì 16 novembre troverà una conclusione nell’asta di beneficenza organizzata alle ore 17 al Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli, in via della Massa 40.

L’iniziativa gode della collaborazione del Centro Antiviolenza Artemisia Onlus di Firenze e del Pronto Donna di Arezzo ed è finanziata dal bando AssiCuriamo, realizzato con il sostegno di Vittoria Assicurazioni e delle Fondazioni Specchio d’Italia e Carlo Acutis.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto ai Centri Antiviolenza Artemisia di Firenze e Pronto Donna di Arezzo per sostenere le donne vittime di violenza, costrette ad allontanarsi dalle proprie case e a reinventarsi una nuova vita.

All’asta finiranno una serie di opere d’arte partecipata curate dall’artista Giustino Caposciutti, che le ha realizzate nei mesi scorsi coordinando il lavoro di centinaia fra studenti e pubblico vario che in più occasioni – nelle scuole e nelle piazze - hanno intrecciato i fili colorati per comporne quadri. Battitore d’asta d’eccezione sarà Roberto Casamonti, titolare di una nota galleria d’arte a Firenze nonché raffinato collezionista di opere d’arte contemporanea, di recente raccolte nella collezione omonima in Palazzo Bartolini Salimbeni.

In occasione dell’asta, Confcommercio organizza anche un breve dibattito, moderato dal direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, per parlare di violenza di genere e fare il punto della situazione sul territorio fiorentino. A portare i numeri che descrivono il fenomeno in chiave locale sarà il questore di Firenze Maurizio Auriemma. Interverranno poi Sonia Dalla Ragione e Chiara Lazzerini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Terziario Donna Confcommercio Fi-Ar; Elena Baragli, presidente della onlus Artemisia - Centro Antiviolenza Firenze; Loretta Gianni, presidente della onlus aretina Pronto Donna; l’artista Giustino Caposciutti, Luciano Chillemi, responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni, e Marta Versaci, project manager della Fondazione Specchio d’Italia.