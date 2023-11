Autotreno si ribalta sulla 429 a Dogana, carico di cereali rovesciato in strada

Un autotreno si è ribaltato sulla rotatoria della nuova 429 a Dogana di Castelfiorentino. Attorno alle 13.30 l'incidente: il mezzo, carico di cereali, si è rovesciato su un lato dopo aver imboccato la rotatoria. Il carico si è rovesciato completamente sulla strada, rendendo difficile il passaggio. Il transito però non è bloccato.

L'autista del camion è rimasto ferito ma in modo non grave ed è stato trasferito in pronto soccorso.

A determinare l'incidente forse la velocità e la strada resa scivolosa dalla pioggia delle ultime ore. Il traffico può subire rallentamenti. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, la Protezione civile e i vigili del fuoco di Petrazzi. A dare la notizia è stato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni.

Un altro tratto della 429 è chiuso: si tratta dell'area di Brusciana dove sono stati fatti i rilevamenti di Keu. La realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale vedrà la chiusura di almeno un mese di quel tratto di strada.