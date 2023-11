Beccato a rubare 80 kg di rame da un negozio di Montemurlo: arrestato

Un 51enne di Prato è stato beccato dai carabinieri di Prato in piena notte mentre stava rubando 80 kg di fili di rame. Il fatto è accaduto a Montemurlo, in via Palermo, quando i carabinieri di zona e la polizia penitenziaria del carcere di Prato, passando davanti a un negozio di elettrodomestici, hanno visto un'ombra nel piazzale esterno utilizzato come deposito. L'ombra era un uomo beccato mentre caricava la cassa di rame su una station wagon dalla targa coperta. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso.