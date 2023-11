Capraia e Limite piange Aladino Fanfani. Storico volontario "ha amato il paese, lo stare insieme"

Capraia e Limite piange la scomparsa di Aladino Fanfani, figura di riferimento per la comunità nel mondo del volontariato. Fanfani infatti, tra le altre cose, è stato uno storico volontario della Pubblica Assistenza, descritto inoltre come molto attivo nell'organizzazione degli eventi del suo territorio.

A ricordarlo è la stessa Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno tramite social: "Stamattina ci è giunta una notizia che non avremmo mai voluto sentire - scrivono dall'associazione - Purtroppo infatti il nostro storico volontario, tuttora attivo, e grande amico, Aladino Fanfani, ci ha lasciato. A noi non resta che fare le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto nei suoi tanti anni da volontario. Grazie di tutto, Aladino, mancherai tantissimo!".

Cordoglio espresso anche dal sindaco Alessandro Giunti: "È un momento triste per la nostra comunità" scrive sulla sua pagina facebook il primo cittadino di Capraia e Limite. "Ieri se n'è andato, lasciando un grande vuoto, Aladino Fanfani, una persona conosciuta, stimata, amica, che ha fatto tanto per la nostra comunità, impegnandosi nel volontariato, con la Pubblica Assistenza, il Circolo Arci "I. Montagni" e tante altre cose. Ha amato il paese, lo stare insieme, mostrando sempre grande disponibilità per gli altri. Lo ricordo, tra i tanti momenti, alle sfilate dei Rioni, al Birrarci. Mancherai tanto a tutti noi, ti ricorderemo. Riposa in pace, - conclude Giunti - sincere condoglianze alla famiglia!".