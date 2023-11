Consiglio comunale Empoli, si parla di stalli rosa, Cpr e guerra in Israele

Martedì 14 novembre 2023, alle 18.30 con prosecuzione alle 21, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta come di consueto potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa al sistema fognario.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a divieti di sosta.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a nome stadio.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a ufficio cimiteri.

6.Proposta di vendita al Comune di Empoli dell’immobile di proprietà Sati srl sito in via del Papa nn. 41-43 -45– Approvazione.

7.Variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Autorizzazione all’assunzione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

8.Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di cui alla scheda norma 12.12 - Approvazione del nuovo progetto unitario e dello schema di convenzione, in conseguenza della richiesta di archiviazione del PUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/06/2021.

9.Approvazione del nuovo schema di convenzione relativo al Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 7.1, in sostituzione di quello approvato con deliberazione del consiglio comunale n.30 del 10/04/2019

10.Regolamento a tutela delle botteghe storiche empolesi - Approvazione.

11.Regolamento per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato permesso rosa riferimento delibera di giunta n. 171/2022. Approvazione.

12.Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite – Castelfiorentino - Castelfranco di Sotto - Cerreto Guidi – Certaldo -Empoli – Fucecchio - Gambassi Terme -Montaione - Montelupo Fiorentino – Montespertoli - Santa Croce sull'Arno - Vinci lo svolgimento delle attività della rete documentaria locale "Rea.net - biblioteche e archivi lungo l'Elsa e l'Arno", allo scopo di sviluppare in forma coordinata e integrata i servizi che le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione pubblici e privati.

13.Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a attivazione del Comune di Empoli nei confronti della Regione Toscana affinché venga realizzato anche nella nostra regione un centro di permanenza per i rimpatri.

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli" relativa a progetto "Mille occhi sulla città".

15.Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a condanna degli atti terroristici di Hamas e sostegno ad Israele ed al popolo israeliano.

16.ODG presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativo a istituzione Giorno del Ricordo delle vittime in Africa, in Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana.

17.ODG presentato dalla sindaca di Empoli sulla sicurezza urbana e la necessità di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.