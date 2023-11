Difendersi dalle zanzare, mattina di eventi alla Vela di Avane

Proseguono le iniziative organizzate nell’ambito del cartellone “Un Autunno per l’Ambiente”. Questa mattina, venerdì 10 novembre 2023, nella sala de La Vela Margherita Hack, ad Avane, si è tenuta la mattinata tecnica-divulgativa e informativa su come “Difendersi dalle zanzare” e sull’evoluzione delle strategie di lotta alla luce del Piano Regionale Arbovirosi.

Molti i partecipanti intervenuti, esperti della materia che con i loro preziosi contributi, hanno illustrato il tema in maniera molto esaustiva. Ad aprire la giornata, l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini che ha spiegato: «Il tema di contrastare il proliferare di questo insetto è sempre stato affrontato dall’amministrazione comunale perché negli anni sono state molte le segnalazioni da parte dei cittadini che ci spingono sempre a fare meglio. Abbiamo adottato tutto ciò che un Comune è tenuto a fare come aver emesso l’Ordinanza Sindacale 197 del 27 marzo 2023 che chiede la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati per arginare le situazioni che possono dar luogo a ristagni di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale. Perché la collaborazione dei cittadini resta fondamentale e una maggiore sensibilizzazione può dare risultati migliori e qualcosa in questi anni è cambiato. Il nostro ufficio ambiente – ha continuato l’assessore – sta uscendo dalle proprie stanze per entrare in contatto con la cittadinanza e spiegare le tante cose che vengono fatte. Abbiamo sperimentato anche il percorso del ‘porta a porta’ grazie alla collaborazione dell’associazione Auser di Empoli e organizzato una occasione come quella di stamani che ci ha dato nuovi spunti per altre iniziative, grazie a tutti voi. Concludo invitandovi alla due giorni di presentazione del Patto del Verde, il 13 e 14 novembre prossimi».

Nella mattinata di confronto tra le varie esperienze locali, regionali e ‘fuori porta’, in cui istituzioni e privati, si sono rese disponibili a parlare delle azioni concrete che vengono portate avanti, sono stati affrontati tanti temi su come difendersi dalle zanzare e contrastare le proliferazioni, che hanno portato a una maggiore consapevolezza, adottando atteggiamenti più responsabili e virtuosi.

Il Comune di Empoli porta avanti da anni molte iniziative come il censimento dei focolai, la lotta larvicida e si avvale della ditta specializzata Blitz per il cronoprogramma mensile degli interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

L’incontro è stato organizzato da Comune di Empoli col supporto tecnico di A.I.D.P.I. (Associazione Imprese Disinfestazioni Professionali Italiane), ha lo scopo di divulgare i contenuti della delibera della Regione Toscana 582/22 che introduce il Piano Regionale Arbovirosi e fornire un aggiornamento sia sulle problematiche connesse ai rischi sanitari collegati alla presenza delle zanzare, che sulle tecniche di controllo utilizzabili per contenerne le popolazioni.

REPORT PORTA A PORTA – Il presidente di Auser Empoli Verde Argento, Donato Petrizzo ha illustrato il report sul progetto sperimentale del ‘porta a porta’. Il progetto pilota a cui l’Auser ha aderito abbracciando la proposta dell’amministrazione comunale, insieme alla ditta disinfestazione Blitz, si è sviluppato nella zona compresa a nord di viale Boccaccio e a sud di via Lucchese. Sono stati impegnati sei volontari Auser, gli interventi si sono tenuti nel periodo estivo, da maggio a settembre, nelle ore dalle 18 alle 20. Le operazioni sono consistite nel buttare una più pasticche di prodotto larvicida biologico in tutte le feritoie, pozzetti, caditoie e in tutte le bocche di lupo presenti nelle strade, negli spazi privati accessibili, lungo i marciapiedi. Nei mesi di intervento sono state utilizzate cinquemila pasticche. Poi sono passati alla rimozione di tutti i possibili focolai larvali, come ad esempio: residui d’acqua in vasi o contenitori, o anche semplice accumulo di materiale di scarto, lasciato in alcuni luoghi. Agli interventi è seguita una azione di diffusione e illustrazione, casa per casa, di un documento esplicativo sulle azioni virtuose da compiere come singoli cittadini. Nell’occasione sono stati distribuiti tremila depliant forniti dall’amministrazione comunale. Ad ogni passaggio mensile non è mai mancato il dialogo con la popolazione che ha contribuito anche dando suggerimenti. Sono state ascoltate 123 persone, i punti apprezzati del progetto sono stati: l’averlo attuato e che il Comune di Empoli ci abbia pensato, è piaciuta l’informazione coi depliant risultati utili e comprensibili, la somministrazione delle pasticche, il dialogo con i volontari dell’associazione ed infine, il miglioramento della situazione con diminuzione della presenza delle zanzare.

UN AUTUNNO PER L'AMBIENTE - L'iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente", oltre quindici le tappe del programma per una nuova stagione dedicata a tutto ciò che è natura attraverso la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento delle scuole ma anche di tutti coloro che abbiano voglia di dare una mano o conoscere più a fondo il Patto del Verde. "Un autunno per l'ambiente" è promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa