La comunità di Santa Maria a Ripa ricorda le vittime della strage di Nassirya

Il prossimo 12 novembre, la comunità parrocchiale di Santa Maria a Ripa si unirà in preghiera per commemorare il XX anniversario della tragica strage di Nassirya. Il Parroco Padre Giuseppe, insieme al Consiglio Parrocchiale, presiederà una Santa Messa speciale alle ore 21:30 in memoria dei caduti.

La data del 12 novembre è un momento significativo in cui la comunità si riunisce per ricordare gli eventi avvenuti nel 2003 a Nassirya, quando un attentato terroristico il 12 novembre 2003 provocò 28 soldati morti di cui 19 italiani.