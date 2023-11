L'AlpaHa Onlus lancia il crowdfunding per costruire un pozzo nel parco

L’Associazione AlpaHa Onlus, nata con lo scopo di creare un’attività lavorativa per giovani con disabilità intellettiva e relazionale, ha lanciato la campagna di crowdfunding "Il parco degli alpaca" per realizzare un pozzo e dare così erba fresca tutto l’anno agli animali del parco.

Fino al 7 dicembre 2023 sarà possibile donare sulla piattaforma Eppela oppure con bonifico bancario diretto a Associazione Alpaha Onlus IBAN IT54 Z030 6902 9231 0000 0006 004 Causale "Il Parco degli Alpaca".

Il progetto presentato dall’ Associazione Alpaha Onlus è stato selezionato per il Bando Social Crowdfunders, iniziativa di sostegno alla raccolta fondi del terzo settore, realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

L’obiettivo della raccolta fondi, da raggiungere in soli 40 giorni grazie al sostegno delle comunità del territorio, è di 7.000€ che, se saranno raggiunti, verranno raddoppiati dalla Fondazione CR Firenze. Ogni donazione potrà così valere doppio permettendoci di arrivare all’obiettivo complessivo.

Ma in cosa consiste il progetto IL PARCO DEGLI ALPACA?

A Ugnano, alle porte di Firenze, abbiamo ideato e costruito uno spazio di condivisione e lavoro per, ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e relazionale e sono loro i "custodi" degli alpaca.

Ogni giorno lavorano per crescere insieme a otto alpaca, si occupano di dar loro da mangiare, portarli al pascolo, pulire le stalle e nelle ore restanti si dedicano ad altre attività giornaliere (come la tessitura, la musicoterapia e la preparazione dei pasti) accompagnati dai nostri educatori.

Per i nostri ragazzi è un attività quotidiana che contribuisce non solo a tenerli occupati ma aumenta le relazioni, l’autostima e rappresenta un'opportunità per il futuro.

Ora il parco ha urgente bisogno di un pozzo.

"È l’obiettivo di questo progetto, rendere il parco autosufficiente per l’approvvigionamento idrico, poter irrigare il prato e dare erba fresca agli alpaca tutto l’anno - afferma Donatella Bambi presidente dell’associazione - Inoltre, con l'acqua del pozzo riusciremo a rifornire anche il nostro orto bioattivo che ogni anno cerchiamo di coltivare e da cui prendiamo i prodotti per il fabbisogno giornaliero familiare.

Vogliamo davvero che questo bellissimo parco continui a crescere e migliorare giorno per giorno e farlo crescere insieme sarà ancora più bello: per questo vi chiediamo una mano!".

Durante il periodo della campagna saranno svolti anche eventi e mercatini mentre su Eppela saranno disponibili morbidissimi prodotti e manufatti realizzati con la lana dei nostri meravigliosi Alpaca!

I fondi verranno utilizzati interamente per la realizzazione del pozzo e l’acquisto dell’impianto di irrigazione ma il progetto potrà vedere la luce solo grazie ai fondi raccolti dai donatori che saranno poi raddoppiati dalla Fondazione CR Firenze.

Aiutaci a rendere verde il parco degli Alpaca! Le iniziative dell’associazione Alpaha onlus sono visionabili sul sito web, sulla pagina Facebook e profilo Instagram Alpaha Onlus.

Fonte: Associazione AlpaHa Onlus APS