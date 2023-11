Il vice sindaco Cappellini aderisce ad Azione, la sindaca gli revoca le deleghe

“A seguito di quanto comunicato formalmente dal vicesindaco e assessore Leonardo Cappellini sulla volontà di lasciare il Partito Democratico per passare ad Azione ho deciso di revocare la nomina e le deleghe da me attribuitegli all’inizio di questo secondo mandato. La mia scelta tiene conto degli equilibri politici e delle alleanze sancite al momento della mia ricandidatura nel 2019 che voglio confermare in considerazione di quel patto e accordo politico con le forze che mi hanno sostenuta: Partito Democratico, Lastra Civica e Sinistra per Lastra”. E’ quanto ha dichiarato nella giornata di oggi il sindaco Angela Bagni.

“Purtroppo - ha aggiunto il sindaco - ad oggi non sussistono più le ragioni politiche alla base della sua nomina, quasi 5 anni fa, che teneva conto di accordi e rappresentatività di diverse sensibilità politiche all’interno del Partito Democratico. Il nuovo vicesindaco sarà Emanuele Caporaso a cui andranno, oltre alle deleghe che ha già: lavori pubblici, manutenzioni straordinarie e nuove opere, urbanistica, edilizia privata, fondi europei e casa, anche quelle riguardanti la protezione civile, smart city, trasporti e mobilità. Assumerò io le restanti deleghe al commercio e sviluppo economico, marketing territoriale, sport e associazionismo”.

“Proseguirò nel portare avanti gli obiettivi del programma di mandato – ha concluso- insieme alla mia squadra di governo, guidata dalla correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini che mi ha da sempre caratterizzata. Ringrazio Leonardo Cappellini per avermi accompagnata nel mio percorso amministrativo e gli auguro buon lavoro nella sua nuova esperienza politica”.

La versione del Pd Lastra

Martedì 31 ottobre abbiamo appreso da un post su Instagram che Azione Firenze dava il benvenuto all'interno del partito al vice sindaco di Lastra a Signa Leonardo Cappellini.

Il Partito Democratico ha subito chiesto spiegazioni all'interessato il quale ha risposto che si era trattato di un errore. Successivamente abbiamo chiesto un incontro chiarificatore in cui Leonardo ha confermato la sua intenzione di passare in Azione, decisione ufficializzata per iscritto al segretario, alla sindaca Angela Bagni e al capogruppo del PD lastrigiano.

Riuniti gli organi di partito alla presenza della sindaca è emerso in maniera unanime che erano venuti meno i presupposti di fiducia nei confronti di Leonardo Cappellini.

Ringraziando Leonardo per l'impegno profuso in questi anni nel Partito Democratico gli auguriamo buon lavoro per questo nuovo percorso politico appena intrapreso.