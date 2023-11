Nella lite tra genero e suocero il primo ha aggredito anche la polizia, intervenuta nell'appartamento a San Giuliano Terme. Per questo è stato denunciato per resistenza e di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. Per la segnalazione sono intervenute le volanti della questura. Il suocero è rimasto coinvolto inizialmente nell'aggressione ma non ha riportato ferite. Non sono stati chiamati infatti i soccorsi.